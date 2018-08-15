0553 313 94 23

Katar'dan flaş Türkiye açıklaması!

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:58
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması!

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türk lirasının maruz kaldığı kur saldırısına karşı ülkesinin Türkiye'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Katar devletinin Türkiye’ye gerekli desteği sunmakta hiçbir zaman tereddüt etmediğini vurgulayan Al Şafi, "Katar, 2016 yılında Türkiye’deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının yardımına her zaman ilk koşandır" ifadesini kullandı.

Al Şafi, iki ülkenin, halklarının çıkarına olan tüm bölgesel ve uluslararası konularda ortak duruşa sahip olduğunun altını çizerek, devlet yönetimleri ve halkları arasındaki ilişkilerin, bu duruşun ana ve güçlü dinamosu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 6 Ağustos'ta bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Al Şafi, Katar'ın, krizin tırmanmasından önce ve siyasi müzakereler sırasında Türkiye'ye elinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduğunu ilettiği bilgisini paylaştı.

Al Şafi, Katar halkının da Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik operasyonda Türk parasını desteklemek için 10 milyonlarca dolar tutarında Türk lirası satın aldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin Katar'ın stratejik ortağı olduğunu dile getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hafta başında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin sonrasında Katar devletinin büyük desteğini göstermek için Türkiye’ye geldiğini belirten Al Şafi, Başkan Erdoğan ile görüşen Katar Emiri Al Sani'nin ekonomik krizden sonra Türkiye’yi i ziyaret eden ilk devlet lideri olduğuna vurgu yaptı.

Al Şafi, "Bu ziyaret, Türkiye ile Katar ilişkilerinin bazı yerel medya kuruluşlarının yalan ve kötü niyetli iddialardan daha büyük olduğunu gösteriyor. Kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz" değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:58
  1. Katar
  2. Katar Ankara Büyükelçisi
  3. Salim Mübarek Al Şafi
  4. Türkiye açıklaması
  5. destek ifadeleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!
    1. Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!
    2. TSK Münbiç'te 30. devriye görevini yaptı
    3. Binali Yıldırım Mustafa Akıncı ile..
    4. Büyükada davası sanığı Kılıç tahliye..
    5. İHH'dan ekonomik darbe girişimine..
    6. TKBB'den dolar açıklaması
    7. Amerika çığırından çıktı: Brunson'u..
    8. Ataması yapılan genç öğretmen bu halde..
    9. McCluskey: Amerika Türkiye'yi yanında..
    10. Vestel'den açıklama geldi! 'Daha çok..
    11. PKK'lı teröristlerden skandal harita!..
    12. Sudan'da tekne faciası: 22'si öğrenci..
    13. Albayrak'ın toplantısına 3 bin yabancı..
    14. Katar Emiri Beştepe'de! Kritik görüşme..
    15. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    16. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Münbiç..
    17. Ünlü yatırımcıdan Trump'ı kudurtacak..
    18. Samsung telefon fiyatları
    19. Katar'dan flaş Türkiye açıklaması!
    20. İstanbul için korkutan uyarı! Depremin..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?