Gündem Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı
Gündem

Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Çarşamba günü utandıran bir açıklama yaptı. "Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ihlali" anlamına geldiğini belirtti ve ihlallerin sürmesinden dolayı hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.

New York’a yaptığı ziyaret sırasında Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Neyse ki, bence iki ana taraf da ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini ve anlaşmaya bağlı kalınmasının zorunlu olduğunu kabul ediyor" dedi.

 

Gazze'deki sivil savunma birimleri, israilin düzenlediği hava saldırılarında en az 35'i çocuk olmak üzere 100'den fazla kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Katar Başbakanı, israil’i ateşkesi ihlal etmekle suçlamadı ve saldırının, bir Filistinli grup tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu ihlal, Hamas’ın irtibatının olmadığını belirttiği bir grup tarafından yapıldı” dedi.

"Son yaşanan olay bizim için gerçekten hayal kırıklığı ve moral bozucu oldu" ifadelerini kullandı.

"Yaşananları kontrol altına almaya çalışıyoruz ve hemen sonrasında ABD ile tam koordinasyon halinde harekete geçtik. ABD’nin de anlaşmaya bağlı olduğunu gördük, bu nedenle ateşkes hâlâ geçerli" diye ekledi.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Bunlardan bir şey çıkmaz boşuna beklemeyin çoğu kukla bunlar

Vay vay

Biz de anlaşmaya imza atmamış miydik.. Ne yaptık.. Hani garantör ülke idik...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )

