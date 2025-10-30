Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı

New York’a yaptığı ziyaret sırasında Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Neyse ki, bence iki ana taraf da ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini ve anlaşmaya bağlı kalınmasının zorunlu olduğunu kabul ediyor" dedi.

Gazze'deki sivil savunma birimleri, israilin düzenlediği hava saldırılarında en az 35'i çocuk olmak üzere 100'den fazla kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Katar Başbakanı, israil’i ateşkesi ihlal etmekle suçlamadı ve saldırının, bir Filistinli grup tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu ihlal, Hamas’ın irtibatının olmadığını belirttiği bir grup tarafından yapıldı” dedi.

"Son yaşanan olay bizim için gerçekten hayal kırıklığı ve moral bozucu oldu" ifadelerini kullandı.

"Yaşananları kontrol altına almaya çalışıyoruz ve hemen sonrasında ABD ile tam koordinasyon halinde harekete geçtik. ABD’nin de anlaşmaya bağlı olduğunu gördük, bu nedenle ateşkes hâlâ geçerli" diye ekledi.