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Dünya

Katar’dan Esed rejimine kınama

Katar Dışişleri Bakanlığı Esed rejimininin Suriye’nin Dera şehrinde yaptığı ve pek çok ailenin zarar gördüğü saldırı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 11:44:00 -
Katar’dan Esed rejimine kınama

Münübe Yılmaz

Katar Dışişleri Bakanlığı Esed rejimininin Suriye’nin Dera şehrinde yaptığı ve pek çok ailenin zarar gördüğü saldırıları kınadı. Katar Dışişlerinden yapılan açıklamada “Esed rejimi uluslararası insan haklarının açıkça ihlal ederek, kendi halkına karşı yıllardır büyük bir zulüm uygulamaktadır. Biz de Esed rejimini kınayarak, uluslararası platforma bu zulmü durdurma çağrısında buluyoruz” ifadelerine yer verilirken, Katar’ın Suriye’de yaşanan krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu belirtildi. Esed rejimi 30 Ağustos’ta Suriye’nin güneyindeki Dera il merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'ni kontrol altına almak amacıyla düzenlenlediği saldırılarda bölgede yer alan pek çok camiyi ve sivillerin evlerini hedef almaya devam ediyor.

 

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