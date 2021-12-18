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Gündem Katar’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye ile uzlaşma sağladık
Gündem

Katar’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye ile uzlaşma sağladık

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Al Sani, Türkiye ile ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, "İlişkilerin bu farklılığı siyasete de yansımış, bu da büyük bir uyum ve ortak iş birliğine yol açmış ve birçok siyasi, bölgesel ve uluslararası konuya ilişkin görüşte uzlaşma sağlamıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:23:00 -
Katar’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye ile uzlaşma sağladık

Katar Milli Günü vesilesiyle J.W.Marriott Otel’de düzenlenen resepsiyona Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani’nin yanı sıra birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ataşeler ve siyasetçiler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, dost ve kardeş Katar’ın bu önemli ve anlamlı gününde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Katar ile Türkiye’nin tarihi, kültürel ve ortak değerler çerçevesinde yaptıkları çeşitli faaliyetler var. Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal çalışmalarla iki ülke arasındaki mevcut kardeşliği daha da pekiştirdik. İki ülke ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğu çeşitli olaylardan sonra çok daha açık şekilde ortaya konuldu ve görüldü. Çeşitli şekillerde kederde, kıvançta bir ve beraber olmak suretiyle tek yürek olarak bu güçlüklere karşı birlikte karşı koyduk. Samimi, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz yoğun şekilde devam etmekte” diye konuştu.

Katar'dan açıklama

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Katar’ın Ankara Büyükelçisi Al Sani, “Bu güzel günü ikinci ülkemiz olarak sevdiğimiz ve her düzeyde en güçlü ve en sağlam bağlarla bağlı bulunduğumuz Türkiye’de ailemiz ve kardeşlerimizle kutluyoruz. Katar-Türkiye ikili ilişkilerinin farklı olduğu ve bunun iki ülke arasındaki tüm sektörlere ve alanlara yansıması bir sır değildir. İlişkilerin bu farklılığı siyasete de yansımış, bu da büyük bir uyum ve ortak iş birliğine yol açmış ve birçok siyasi, bölgesel ve uluslararası konuya ilişkin görüşte uzlaşma sağlamıştır” dedi.

Türkiye ve Katar’ın daha da yakınlaşmasını sağlamaktan ve iki ülke halklarının çıkarları için çalışmaktan kaçınmayacağını kaydeden Al Sani, ülkesi ve Türkiye’nin daha fazla yakınlaşması, güvenlik, kalkınma ve istikrar temennisinde bulundu.

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