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Katar'dan dev yatırım! İmzalar atıldı

Katar, enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla uluslararası 3 şirket ile 2,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:14
Katar'dan dev yatırım! İmzalar atıldı

Katar Petrol şirketi, enerji bağımlılığını azaltmak ve "millileştirme programı" kapsamında, uluslararası 3 şirketlerle 2,4 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.

Katar Petrol şirketinden yapılan açıklamada, ülkede enerji bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak amacıyla millileştirme programının başlatıldığı duyuruldu.

Ülke içinde ve dışında üretiöm yapılacak

Millileştirme programı çerçevesinde Katar Petrol şirketi, Nakilat ve McDermott, Baker Hughes ve Schlumberger şirketleriyle anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu şirketlerle ortaklık kurularak ülke içinde ve dışında üretim yapılacağı ifade edildi.

Katar Enerji Bakanı ve Katar Petrol İcra Kurulu Başkanı Saad Şeride el-Kabi, programın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni programla birlikte ihracat için yerli alternatifler ve ülkede yapılan üretime katma değer sağlanacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar, günlük ortalama 650 bin varil petrol üretiyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:14
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