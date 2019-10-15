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Katar'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Katar sözcüsü, harekatın Suriye'ye komşu ülkelerin güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

15 Ekim 2019 Salı 21:22
Katar'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Doha Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, Suriye'de askeri faaliyetler yürüten tek ülkenin Türkiye olmadığına dikkat çekti.

Hatır, "Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerine iki faktör üzerinden bakılması gerekir. Birincisi, Suriye 8 yıldır çatışmalara sahne oluyor ve çok sayıda yabancı aktörün, gücün Suriye topraklarında bulunduğunu görüyoruz. İkincisi de, Suriye'nin sınırları güvenli değil ve bazı komşu ülkeler Suriye'den güvenlik tehdidi yükseldiğini düşünüyor. Bu husus da göz önüne alınmalı" dedi.

Hatır, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye uluslararası koalisyondaki ülkelerle eşit seviyede katkı sunduğunu da vurguladı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 21:22
  1. Katar
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye
  4. Suriye

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  • selim ustaselim usta7 dk önce
    helal olsun, bizim saadestsizler partisi, Katar lilar kadar olamadi

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