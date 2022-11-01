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Dünya Katar'dan Avrupa'ya: Gazsız kalırsınız!
Dünya

Katar'dan Avrupa'ya: Gazsız kalırsınız!

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, AB'nin Rus enerji kaynaklarına tavan fiyat getirme planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 18:04:00 -
Katar'dan Avrupa'ya: Gazsız kalırsınız!

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus yakıtına tavan fiyat uygulaması durumunda Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını durduracaklarını söyledi.

Bloomberg'e konuşan el-Kaabi, "Piyasalara müdahale, rekabet kurallarını ihlal eder ve gaz üretimine yapılan yatırımları tehlikeye atar. Serbest piyasa her zaman en iyi çözüm" ifadelerini kullandı.
Bakan, rakip ithalatçıların sadece bir sent daha fazla bir fiyat teklif ederek Avrupa ülkelerine giden sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) kendilerine çekebileceğini belirtti.

Katar’ın Avrupa için ayrılan LNG’yi başka yere yönlendirmekten uzak durmayı kabul etse de kontratların bunu yasaklamadığını kaydeden el-Kaabi, "Katar kontratlara uyuyor, ama hiçbir şey kalıcı değil ve biz hacimlerimizle istediğimiz her şey yapabiliriz. Bu, belli bir süre için verdiğimiz bir sözdü. Sapmamız uygun olduğunda, bunu yapacağız" dedi.

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