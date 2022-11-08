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Dünya Katar'dan Almanya'ya Dünya Kupası eleştirisi!
Dünya

Katar'dan Almanya'ya Dünya Kupası eleştirisi!

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, Almanya'ya Dünya Kupası'na yönelik açıklamaları sebebi ile eleştiride bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 02:04:00 - 2022-11-08 02:07:15
Katar'dan Almanya'ya Dünya Kupası eleştirisi!

Katar, Dünya Kupası 2022 için hazırlıklarını sürdürürken, Almanya'nın organizasyona ilişkin, "LGBT'lilere güvenlik garantisi istiyoruz." açıklamasına tepki gösterdi. 

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine demeç veren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, Almanya’yı çifte standart uygulamakla eleştirdi.

Bakan Al-Thani, Almanya’nın bir yandan kendileriyle enerji iş birliği yaparken diğer yandan Dünya Kupası’ndan dolayı eleştirdiğini söyledi.

Al-Thani, "Eğer bir Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak, bu anın tadını çıkarmak ve Alman takımıyla birlikte kutlama yapmak istiyorsak, o zaman aniden farklı standartlar geçerli olur." dedi.

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