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Eğitim Katar'daki Türk Okulu ilk mezunlarını verdi
Eğitim

Katar'daki Türk Okulu ilk mezunlarını verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-09 15:00:00 -
Katar'daki Türk Okulu ilk mezunlarını verdi

Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Okulu'ndan mezun olan ilk öğrenciler için tören düzenlendi.

Mezuniyet törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu katıldı.

Öğrenci velilerinin yanı sıra büyükelçilik çalışanları ve Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri de Katar Türk Okulu'ndaki törende yerini aldı.

Büyükelçi Göksu, mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl gençliğisiniz. Türkiye'nin kalkınmasına ve geleceğine katkı sağlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Göksu, Katar'da eğitim gören Türk öğrenciler için gösterdikleri çabadan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Katar Türk Okulu, Doha'da Ekim 2016'da hizmet vermeye başlamıştı.
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