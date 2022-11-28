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Gündem Katar'daki İsrailli muhabir neye uğradığını şaşırdı! "Ülkemizi terk edin"
Gündem

Katar'daki İsrailli muhabir neye uğradığını şaşırdı! "Ülkemizi terk edin"

Katar'da 2022 Dünya Kupası maçlarını takip eden İsrailli muhabir, stadyumda canlı yayın yaparken, Katarlıların tepkisi karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 18:31:00 - 2022-11-28 18:48:00

 Yeniakit.com.tr 

Katarlı taraftarların İsrailli muhabirlere tepkisi dinmiyor.

Önceki gün bağlandığı canlı yayında "İsrailliyim" deyince, Katarlıların tepkisi ile karşılaştığını anlatırken, taksicinin arabadan kovduğunu, restoranların yemek vermediğini ağlayarak aktaran İsrailli muhabirden sonra, stadyumda maç takibi yapan bir başka İsrailli muhabir de tepki ile karşılaştı.

Stadyumda, Katar-Senegal maçını takip eden bir İsrailli muhabir canlı yayına bağlandı.

"Ülkemizi terk edin"

Yayın esnasında İsrailli muhabiri fark eden Katarlılar, İsrailli muhabirin yanına geldi.

Katarlı bir seyirci,  muhabire, "İsrail diye bir ülke tanımıyoruz. Sadece Filistin var. Ülkemizi terk edin." dedi.

Tepki karşısında neye uğradığını şaşıran Yahudi muhabir, hiçbir cevap veremedi.

Katarlılar İsrailli muhabire böyle had bildirdi!
Katarlılar İsrailli muhabire böyle had bildirdi!

Dünya

Katarlılar İsrailli muhabire böyle had bildirdi!

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