Aziz Yıldırım İsmail Kartal’a baskı mı yaptı? Ersun Yanal neler anlattı neler

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi. Yanal, başkan Aziz Yıldırım'ın mobbing yaptığını söylerken, teknik direktör İsmail Kartal'a uyarılarda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 kaybettiği maçı değerlendirdi. Kendi YouTube kanalında konuşan Yanal, birçok konuya değinirken, başkan Aziz Yıldırım tarafından teknik direktör İsmail Kartal'a mobbing yapıldığını da iddia etti.

İşte Yanal'ın çarpıcı açıklamaları…

“TAKIM ÇORBA OLUR”

"Fenerbahçe'nin bugün kaybettiği oyun şampiyonluğu etkileyecek bir oyun ya da sonuç değil. Ama bu oyun 15-16-17 kişiyle oynanıyor. Siz bu oyuncuları birkaç hafta sonrasına hazırlayacaksınız. Maç deneyimi olmadan 15-16-17. oyuncuların rotasyonuna girerseniz takım çorba olur."

“O İMZAYI ATTIYSA, O OYUNCU HAZIRDIR”

"Bu oyuncular oynayacak, bu takımın değişmez isimleri olacak. Peki bu oyuncular nasıl hazır değil? Bacağı mı koptu, kolu mu kırıldı, omzu mu çıktı? Bu seviyedeki oyuncular hazır olmak zorunda. Lukaku geldi ve 'Hazırım' diyor. O imzayı attıysa, o oyuncu hazırdır. İhtiyaçlar hiyerarşisini doğru yönetmek bu ülkeye zül olmamalı."

“GERGİNLİK VE STRES YARATIR”

"Aziz Yıldırım'ın kadro seçimine bir etkisi olur mu?"

Ersun Yanal: Ortada böyle bir kanı veya tahmin varsa, bunu yaşamış biri olarak söyleyeyim: Bütün kamuoyu bunu biliyorsa, vardır. İsmail Kartal'ın her türlü mobbingden uzak kalıp kendi yeteneklerini ortaya koyması gerekiyor. Bu konunun daha fazla köpürtülmesi Fenerbahçe'nin işine gelmez. Bunlar hoş şeyler değil; gerginlik ve stres yaratır.

“AZİZ YILDIRIM, SAMANDIRA'NIN İÇİNDEN GEÇER”

"Bu puan kaybı Lyon maçını olumsuz anlamda etkiler mi?"

Ersun Yanal: Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler helal olsun yani! Aziz Yıldırım, Samandıra'nın içinden geçer!

“CİDDİ BİR MOBBİNG OLUŞTURACAKTIR”

"Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya inmesinin etkisi nasıl olur?"

Ersun Yanal: İsmail Kartal'ın bu mobbinge ne kadar dayanacağını ve başa çıkacağını bilmiyorum. Ama umarım savunacağı ve iyileştireceği işler vardır. Fenerbahçe mağlup olmasına rağmen bütün takımlardan bir adım önde. Bunu fırsata çevirebilirler. Galatasaray'ın 10 kişiye karşı yapamadığı mücadeleyi Fenerbahçe sahada yaptı. Ama bu rotasyonla gelen mağlubiyet ve oyuncuların da bu sorumluluğu alması ciddi bir mobbing oluşturacaktır. O yüzden sıkıntılı bir süreç bekleyecek Fenerbahçe'yi.

“FANTEZİYİ BİR TÜRLÜ ANLAYAMADIM”

"Daha henüz siz kadroyu belirlemediniz. Oyuncu rotasyonundaki fanteziyi ben bir türlü anlayamadım. Bu seviyede 2 maç üst üste oynayamayacaksa bıraksın kardeşim! İlk defa birbiriyle oynayan oyuncular var ilk 11'de. Fenerbahçe'nin acil olarak toparlanıp Lyon maçına bakması gerekiyor ama lig daha önemli. Ligde şampiyon olmazsanız sizi tefe koyarlar. Rakibiniz kaybetmiş, Trabzonspor da kaybetti. Kazanmak için bir moral olmadı mı bu?"

“OYUNCUYU SIRTLANLARIN ÖNÜNE ATMAYA ME GEREK VAR”

"İsmail Kartal, mağlubiyetin rotasyonla alakası olmadığını söyledi."

Ersun Yanal: Neden bireysel hatalara gidiyorsun? Guendouzi'yi neden milletin önüne atıyorsun? Herkes hata yapıyor, sen hata yapmıyor musun? Oyuncuyu sırtlanların önüne atmaya ne gerek var? Kendi kalesine gol atınca ne yapacağız, idam mı edeceğiz? Maç bu!

“HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR”

"Fenerbahçe bu mağlubiyeti pozitife çevirebilir mi Lyon maçında?"

Ersun Yanal: Her şey değişebilir. Fenerbahçe'nin istikrara ihtiyacı var. 3-4 tane oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncular oturduktan sonra diğer oyuncular onlarla rekabet etmeli. Bu işleri yaparsa Lyon'u da eleyebilir. Fenerbahçe’nin kadrosu iyi bir kadro.

ASENSIO'YU KONUSU

"Asensio bu takımın önemli hücumcularından birisi. 2-1'deyken bunu yapamıyorsa o zaman satalım bu oyuncuyu? Biz, Asensio'nun formunda olmasını mı bekleyeceğiz? Şampiyonlar Ligi oynayacağız, ne formu kardeşim? Burası tatil yeri değil, camia şampiyonluk bekliyor. Hadi git hazır ol!"

“ÇOK İYİ BİR SERİ YAKALAMAK ZORUNDALAR”

"Şu saatten sonra ligde çok iyi bir seri yakalamak zorundalar. Fenerbahçe taraftarı işini bilir, takımına destek olacaktır. Bu yaklaşımı ve bu bağı oyunculara verdi. Fenerbahçe'nin bu mücadeleyi tekrarlayarak taraftarları kendine sıcak tutması gerekiyor. Taraftarı soğutursa hiç şansı kalmaz."