Şile’de denizde can pazarı! 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Şile’de korku dolu anlar yaşandı. Olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişi kurtarıldı

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.’nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.