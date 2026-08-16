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Yaşam Şile’de denizde can pazarı! 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Yaşam

Şile’de denizde can pazarı! 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Şile’de denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle 4 kişi kurtarılırken, açığa sürüklenerek gözden kaybolan 54 yaşındaki A.M. için arama çalışması başlatıldı.

Şile’de korku dolu anlar yaşandı. Olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

4 kişi kurtarıldı

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.’nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

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