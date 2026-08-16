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Ekonomi Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da dönüşüm 1 milyona ulaştı
Ekonomi

Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da dönüşüm 1 milyona ulaştı

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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da dönüşüm 1 milyona ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Kurum, “Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz” mesajı verdi.

İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1 milyona ulaştığı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afetlere karşı kentin dönüştürülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Beykoz’da kentsel dönüşümle yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, ev sahibi Kazım Sönmez’in “Devletten daha güvenceli kim olabilir?” sözlerini alıntılayarak, “İstanbul’umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1.000.000’a ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy” mesajını verdi.

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