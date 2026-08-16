Kalibaf siyonist çeteye ve hamisine rest çekti! Hem sahada hem masada biz kazandık

Siyonist çete ve emperyalist hamisinin kanlı saldırılarına karşı dik duran İran’da Meclis Başkanı Bakır Kalibaf’tan tokat gibi açıklamalar geldi. Aşağılık zihniyetin korkakça yürüttüğü kirli savaşa meydan okuyan Kalibaf, kahramanca direnen İran halkının hem sahada hem masada küresel çeteyi dize getirdiğini ilan etti.

Kalibaf, ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta, İran'ın askeri ve siyasi açıdan kazandığını söyledi.

ABD ile İran arasında başlayan saldırılarla patlak veren savaş, karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'a karşı devam eden ABD-İsrail savaşıyla ilgili son açıklamalarını yaptı.

"İRAN CESURCA VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE SAVAŞTI"

"İran, savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı" diyen Kalibaf, "Bu çatışma, ABD ve İsrail'in öncülüğünde yürütülen korkakça bir savaştır. İran halkı ise cesurca ve samimi bir şekilde savaştı" ifadelerini kullandı.

"İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI ONUR VE ZAFER BELGESİYDİ"

ABD-İsrail arasındaki ateşkese de değinen Kalibaf, "İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı, İran'ın diplomasi yoluyla elde ettiği kazanımları pekiştiren bir "onur ve zafer belgesiydi" dedi.