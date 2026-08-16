‘Gel bakalım Muharrem’den ‘Yolsuz Ekrem’e ziyaret: Haberin var mı taş duvar?

Ziyaretini X hesabından duyuran CHP’li İnce, İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösterdi.

İnce, "Ekrem İmamoğlu 734.400 dakikadır zindanda ve “Zindanda dakika farksızdır aydan” 510 gündür hükümsüz tutsak! “Haberin var mı taş duvar?” Bugün kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ’YE KATILMAMIŞTI

CHP’den cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen ancak seçimi kaybeden Muharrem İnce CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kurmuştu. Delege satın alarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel döneminde ise Memleket Partisi’ni feshedip yeniden CHP’ye katılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığı’na atanmasıyla da partiden ayrılan Özgür Özel ve ekibine katılmamıştı.