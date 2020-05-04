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Dünya

'Katar'da darbe girişimi oldu, darbeci generali Türk Subayı vurdu' iddiası

Arap medyasında yer alan iddialara göre, Katar'da yaşanan darbe girişiminde üst düzey Katar Askeri yetkilisi, Türk subayı tarafından başından vurularak öldürüldü. İHA'nın haberine göre, Arap medyasına yansıyan haberlerin ardından Türk askeri kaynaklar ise, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:42:00 -
'Katar'da darbe girişimi oldu, darbeci generali Türk Subayı vurdu' iddiası

Arap medyası Katar'da 15 Temmuz hain darbe girişimine benzer bir kalkışma yaşandığını iddia etti. İddiaya göre tıpkı kahraman şehit Ömer Halisdemir gibi, Katar'da da bir Türk subayı, darbe girişiminde bulunan generali başından vurarak öldürdü.

News'in Doha'dan geçtiği haber göre, Türk subay, Lakhouya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya'yı başından vurdu. Habere göre; Türk yetkili, resmi izin olmadan Al-Wajba Sarayı'na girmeye çalıştığı için generali öldürdü. İddia sosyal medyada da geniş yankı buldu; Twitter kullanıcıları #Turkish_kills_Qatari-officer başlığı açarak olay hakkında çok sayıda mesaj paylaştı.

Türk subayın, generali saraydan içeri almamak için başlayan arbedenin ardından vurduğu ileri sürüldü. Katar medyası, 60 yaşındaki General Al-Ateya'nın geçtiğimiz cuma günü öldüğünü öne sürerken, sosyal medyadaki haberlerle ilgilidoğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Türk askerleri; Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan Arap dörtlüsünün Katar rejimine ambargo kararı almasının hemen ardından, 19 Haziran 2017'de Doha'ya gelmiş ve ülkede kurulan Türk üssüne yerleşmişti.

Türk askeri yetkilileri yalanladı

İHA'nın haberine göre, Arap medyasına yansıyan haberlerin ardından Türk askeri kaynaklar, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

İddialar Türk medyasında yankılandı

Arap medyasında yer alan bu iddialar Türkiye'de de geniş yankı buldu. Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu ve Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

İşte o tweetler:

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Yorumlar

serdar

hacı tweet tarihlerine bi bak hele
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Ulvi

Ellerin dert görmesin kahraman Mehmetçik.Dosta güven Düşmana korku vermeye devam ediyorsun. Arkasını araştırıp esas elebaşlarını ortaya çıkarmak lazım.Böyle bir olay meydana gelmiş ise katar kraliyet ailesi içinde yada yüksek mevkilerde muhakkak hainler vardır.Aksi halde ileride yine tekrarlanır.
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