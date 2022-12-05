Katar'da coşmuştu... Fenerbahçe için kararını verdi!

Fenerbahçe'nin 2020 yılından Tigres'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Enner Valencia'nın Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Katar'daki oyunuyla tüm dikkatleri çeken Valencia için harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar, mutlu sona ulaştı.

Dünya Kupası'nın açılış golünü atan ve Ekvador formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın Sarı-Lacivertrliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Tüm dünyanın takip ettiği Dünya Kupası organizasyonundaki başarılı performansıyla birçok kulübü peşine takan golcü oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Valencia'da mutlu sona ulaştı.

Birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü Sarı- Lacivertli kulüp ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Enner Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

33 yaşındaki Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.

Valencia'nın "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

33 yaşındaki Valencia Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 3 gol atmış, son 2 maçta hafif sakatlığı olmasına rağmen mücadeleye devam etmişti. Bu sezon Fenerbahçe'de çok başarılı bir grafik çizen Ekvadorlu forvet gol krallığında da zirvede yer alıyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda toplam 15 gol ve 4 asiste imza attı.