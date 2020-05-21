Katar'da bayram namazı evlerde kılınacak

DOHA (AA) - Katar İslami İşler ve Vakıflar Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayram namazının evlerde kılınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, namaz kılanlar için güvenli bir ortam oluşana kadar camilerin kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Cuma ve bayram namazının sadece belirlenecek 40 kişilik bir cemaatle toplu halde kılınacağı ve televizyon ile radyolardan canlı yayınlanacağı aktarılan açıklamada, halkın ise namazları evlerinde eda edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca salgın tehlikesi geçer geçmez tüm camilerin yeniden açılacağı ifade edildi.

Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 38 bin 651'e yükseldiğini duyurmuştu.



