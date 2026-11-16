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Dünya Katar ve Suudi Arabistan arasında sıcak temas
Dünya

Katar ve Suudi Arabistan arasında sıcak temas

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Katar ve Suudi Arabistan arasında sıcak temas

Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları gerilimin azaltılmasını telefonda görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon değerlendirildi.

 

Al Sani, görüşmede Katar'ın deniz seyrüsefer serbestisini güvence altına alacak bir çözüme ulaşılması ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın önünün açılması amacıyla yürütülen tüm diplomatik çabaları desteklediğini vurguladı.

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