Katar ve Kuveyt, İran saldırılarını püskürttüğünü duyurdu

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, başkent Doha semalarında İran'dan fırlatılan füze saldırılarının başarıyla engellendiğini duyurdu.

Müdahale sırasında şehir genelinde şiddetli patlama seslerinin yankılandığı aktarıldı.

Benzer bir açıklama da Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü'nü hedef alan kamikaze İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini bildirdi.

Kuveyt Hava Kuvvetleri'nin tüm birimleriyle koordineli şekilde en üst seviye teyakkuza geçtiği ifade edildi.

BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİ VE 24 EYALET HEDEFTE

ABD ve İsrail’in İran’da başlattığı "önleyici saldırı" operasyonu kapsamında Tahran, İsfahan ve Tebriz dahil 24 eyalet ağır darbe aldı. İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İran ordusu ise bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e balistik füze yağdırdığını, ayrıca Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerine yönelik kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Bölge ülkeleri, topraklarındaki ABD hedefleri nedeniyle doğrudan ateş hattında kalmaya devam ediyor.