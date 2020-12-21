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Aktüel Katar ve İtalya iş birliğini geliştirme yönünde karar aldı
Aktüel

Katar ve İtalya iş birliğini geliştirme yönünde karar aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:29:23 -
Katar ve İtalya iş birliğini geliştirme yönünde karar aldı

DOHA (AA) - Katar ile İtalya arasında yapılan görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

İki taraf için önem arz eden meselelerin ele alındığı görüşmede, ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılmasına karar verildiği ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio dün de Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir araya gelmişti.

İki bakanın görüşmesinde diplomatik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalanmıştı.


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