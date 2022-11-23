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Dünya Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması
Dünya

Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması

Katar ve Çin firmaları arasında 27 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 14:31:00 -
Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar'ın sahip olduğu Qatar Energy ile Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) arasında uzun vadeli alım-satım anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Qatar Energy'nin SINOPEC'e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı duyuruldu. Uzmanlar, anlaşmanın LNG sektörünün "en uzun süreli anlaşmalarından biri" olduğunu belirtiyor. Dünyanın en çok LNG ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG sağlıyor.

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