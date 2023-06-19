Katar ve BAE ülkeleri 6 yıl sonra büyükelçiliklerini yeniden açtı: Herkes o detaya kiltlendi! İlan ettiler

Katar ve BAE yıllarca süren diplomatik sürtüşmenin ardından büyükelçilikleri yeniden açtı.

BAE ve Katar Devleti, 19 Haziran 2023 Pazartesi gününden itibaren Doha'daki BAE Büyükelçiliği ile Abu Dabi'deki Katar Büyükelçiliği ve Dubai'deki konsolosluğundaki operasyonlara yeniden başlayarak diplomatik ilişkilerin yeniden kurulduğunu duyurdu.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugünden itibaren büyükelçiliklerini yeniden açma konusunda anlaştılar. İki ülke yapılan açıklamada, "Bu adım, iki ülke liderlerinin iradesinin bir ifadesi olarak ve iki kardeş halkın özlemlerine ulaşmak için ortak Arap eylem yürüyüşünün pekiştirilmesi olarak atılmıştır." denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, altı yıl aradan sonra büyükelçiliklerinin yeniden açılacağını duyurdu.

İki ülke bugün yaptığı açıklamada, Abu Dabi'deki Katar büyükelçiliği ve Dubai'deki bir Katar konsolosluğunun yanı sıra Doha'daki bir BAE büyükelçiliğinin faaliyete yeniden başladığını söyledi fakat açıklamalarda büyükelçilerin yerinde olup olmadığı veya misyonların halka açık olup olmadığı belirtilmedi.

Her iki taraf da bu hareketin, her iki ulusun liderliğinin Arap işbirliğini güçlendirme ve kendi halklarının umutlarını ve arzularını yerine getirmek için birlikte çalışma kararlılığını yansıttığını vurguladı.

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Abu Dabi ve Doha, bölgesel nüfuz, İslâm'ın siyasetteki rolü ve Ortadoğu'daki demokrasi yanlısı hareketlere destek konusunda yıllarca şiddetli bir rekabet içinde kalmıştı.

Katar, iki ülkenin dışişleri bakanlarının diplomatik misyonların yeniden açılması nedeniyle birbirlerini tebrik etmek için telefonla görüştüklerini söyledi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Devleti, iki ülke arasındaki diplomatik temsilin yeniden tesis edildiğini duyurdu."

2 Körfez komşusunun dışişleri bakanları, diplomatik temsilciliğin yeniden kurulması konusunda telefon görüşmesinde birbirlerini tebrik ettiler.

BAE, Doha'nın “terörist” gruplara verdiği destek ve İran'a fazla yaklaşması üzerine 2017'de Katar'a boykot ve abluka uygulamak için Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'a katıldı fakat Katar tüm iddiaları şiddetle reddetti ve doğalgaz zenginlikleri, Türkiye ve İran ile yakın bağları sayesinde benzeri görülmemiş diplomatik krizi atlattı.

Boykot resmî olarak Ocak 2021'de kaldırıldı. Geçen yılın sonlarında Katar, FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparken Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'den konuk liderleri ağırladı.