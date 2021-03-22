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Dünya Katar ve ABD arasında askeri temas
Dünya

Katar ve ABD arasında askeri temas

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Kuvvetler Komutanlığı Deniz Piyadeleri Komutanı Carl Mundy, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 20:52:00 -
Katar ve ABD arasında askeri temas

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı Deniz Piyadeleri Komutanı Carl Mundy, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunu değerlendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Ganim, Doha'ya resmi ziyarette bulunan Mundy ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 11 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel'i kabul etmişti.

Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğu hava kuvvetlerinden olmak üzere 11 bin ABD askeri bulunuyor. ABD, Orta Doğu'daki en büyük askeri varlığının bulunduğu söz konusu üssünü Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlarda kullanıyor

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