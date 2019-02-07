Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye! Türkiye'nin önde gelen askeri araç üreticilerinden Katar ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir otobüs hediye etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen otobüsü inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı. Katar Emiri Uçak hediye etmişti Geçtiğimiz Eylül ayında Katar Emirliği'ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Katar Şeyhi el Sani, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmişti. Uçak, Katar tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.