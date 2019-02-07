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Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!

Türkiye'nin önde gelen askeri araç üreticilerinden Katar ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir otobüs hediye etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen otobüsü inceledi.

07 Şubat 2019 Perşembe 23:09
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.

Katar Emiri Uçak hediye etmişti

Geçtiğimiz Eylül ayında Katar Emirliği'ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Katar Şeyhi el Sani, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmişti.

Uçak, Katar tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 00:49
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  6. BMC

YORUM YAZ

  • azmiazmi31 dk önce
    bilmem ama bu düğünde takı merasimi gibi olmaya başladı.yarın bir banka çıkarda altın çerçeveli nazar boncuğu hediye edermi.

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