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Aktüel Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu
Aktüel

Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:47:31 -
Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu

DOHA (A) - Katar, kendi kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün durdurulduğunu bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Feşt ed-Dibel bölgesi açıklarında Bahreyn bandıralı kruvazörü durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, kruvazör mürettebatından biri Bahreynli, ikisi Asya ülkelerinden 3 kişinin, haklarında yasal işlem yapılması amacıyla savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı geçen ay sonu, kara sularına izinsiz giren 2 Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini duyurmuştu.

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