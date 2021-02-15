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Gündem Katar, İran ve Almanya'dan Gara açıklaması
Gündem

Katar, İran ve Almanya'dan Gara açıklaması

Irak'ın Gara bölgesinde 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından İran, Katar ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama peş peşe açıklama geldi. 3 ülke PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:13:00 -
Katar, İran ve Almanya'dan Gara açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatibzade, söz konusu PKK'nın terör eyleminin "dost ve kardeş" ülke Türkiye'ye yönelik gerçekleştiğini kaydetti.

İran

"Terör saldırısında Türk vatandaşı sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." diyen Hatibzade, "Bölgemizin bundan fazla şiddete tahammülü yok. Daha fazla şiddete ve menfur terörizme şahit olmamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, bölge ülkelerinin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlığın Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesinin şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Katar'ın, nedenleri ne olursa olsun her türlü şiddet ve teröre karşı olduğu vurgulandı.

Almanya

Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Silahlı ihtilaflarda kesinlikle uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz." dedi.

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