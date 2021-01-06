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Dünya Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’
Dünya

Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’

Katar'a daha önce dayatılan "Al Jazeera kanalı ve Doha'daki Türk üssünün kapatılması" gibi 13 maddelik listeden vazgeçtiniz mi? sorusuna Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:59:00 -
Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, CNN International'a verdiği bir mülakatta, dün Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır'ın 3,5 yıldır Katar'a uyguladığı ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde yapılan zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Gargaş, 4 Körfez ülkesinin Katar ile vardığı anlaşmadan iyimser olduklarını ve bunun pratik olarak yansımalarının olacağını belirten belirtti.

Katar'ın daha önce suçlandığı meselelerde çözüme varılıp varılmadığı sorusuna Gargaş, "Bu konuda, barış müzakerelerine öncülük eden Suudi Arabistan'a güvenimiz var. Güven konusunda da haklı çıktığımızı düşünüyorum.  Çok açık bir şekilde hepimizi etkileyen iç işlerine müdahale edilmemesi gibi üzerinde anlaşma sağlanan meselelerde kurallar konuldu. Buna aşırıcılık ve terörizm de dahil edildi." yanıtını verdi.

Ambargonun kaldırılması için Katar'a daha önce dayatılan "Al Jazeera kanalı ve Doha'daki Türk üssünün kapatılması" gibi 13 maddelik listeden vazgeçtiniz mi? sorusuna ise Gargaş, "Bu benim görüşüm ve her zaman da dile getirdik; 13 maddelik talep listesi maksimalist bir müzakere süreciydi. Geldiğimiz nokta ise şu anda, (anlaşma) genel bir ana hat üzerinden KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin yönetilmesiyle alakalı. Bundan da çok memnunuz ve ileriye bakmak istiyoruz. Çalkantılı bölgede, KİK'in daha çok birleşik ve sağlam olduğu teminatını vermek istiyoruz." cevabını verdi.

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