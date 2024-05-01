Katar Emiri'nden Sisi'ye telefon

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumla ilgili gelişmeler, esir ve tutuklular ve insani yardımların girişi, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması için ortak arabuluculuk çabalarının yanı sıra ikili ilişkiler ve bunları geliştirme yolları" masaya yatırıldı.

İki lider, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek ve sivillerin acılarına son vermek için tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde bir sonraki aşamada arabuluculuk çabalarının yoğunlaştırılmasının gerekliliğini" vurguladı.