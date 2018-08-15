Katar Emiri: Ümmetin ve Katar'ın yanında duran kardeşlerimizin yanındayız!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Katar Emiri Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Bugün Ekselansları Başkan Erdoğan ile Ankara'da yapmış olduğum önemli görüşmeler çerçevesinde, üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk."

Al Sani'nin sosyal medyadaki bu paylaşımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kendi hesaplarından yeniden paylaştı.

Erdoğan ile Al Sani, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Görüşmede Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirmişti.