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Katar Emiri Beştepe'de! Kritik görüşme başladı

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ile bir araya geldi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:06
Katar Emiri Beştepe'de! Kritik görüşme başladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Türkiye'de bugün gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:06
  1. Türkiye
  2. Katar
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Al Sani

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