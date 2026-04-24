  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar Emiri Al Sani'den flaş Trump hamlesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katar Emiri Al Sani'den flaş Trump hamlesi

Katar Emiri Şeyh Temim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta Orta Doğu’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ABD ve İran arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin son durum değerlendirildi.

 

Anlaşmanın kalıcı hale getirilmesine yönelik uluslararası çabaların ele alındığı görüşmede, mevcut gelişmelerin deniz güvenliği ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri de masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca Katar Emiri, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl çözümlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, Katar’ın Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarına destek amacıyla ortaklarla koordinasyonunu sürdüreceğini ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23