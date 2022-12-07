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Spor Katar Emiri Al Sani Fas’ın futbol sevincini Fas bayrağı açarak alkışlarla kutladı
Spor

Katar Emiri Al Sani Fas’ın futbol sevincini Fas bayrağı açarak alkışlarla kutladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya’yı eleyerek çeyrek finale yükselen Fas'ın sevincine ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 09:09:00 -
Katar Emiri Al Sani Fas’ın futbol sevincini Fas bayrağı açarak alkışlarla kutladı

İspanya-Fas maçını Education City Stadı'nda izleyen Emir Al Sani, Fas Milli Takımı'nın galibiyetini ayakta alkışladı.Büyük bir sevinçle Fas bayrağını açan ve alkışlayan Al Sani, Faslı taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’yı penaltılar sonucu 3-0 yenen Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

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