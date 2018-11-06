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Katar Emiri Al Sani: Ablukaları aştık

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesine uygulanan ablukanın olumsuz etkilerini büyük oranda aşmayı başardıklarını belirterek, "Engellere rağmen ihracatımız 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 18 arttı." dedi.

06 Kasım 2018 Salı 16:18
Katar Emiri Al Sani: Ablukaları aştık

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bazı Arap ülkeleri tarafından ülkesine uygulanana ablukayı aştıklarını belirtti.

Şeyh Temim, Şura Meclisi 47. dönem çalışmaları açılışında yaptığı konuşmada, Haziran 2017'den bu yana bazı Arap ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ablukaya işaret ederek, "Ablukanın olumsuz etkilerini aşmayı başardık." ifadesini kullandı.

"Engellere rağmen ihracatımız 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 18 arttı." diyen Şeyh Temim, ülkesinin Katar Merkez Bankası aracılığıyla, yerel para birimini yabancı para birimleri karşısında muhafaza etmede başarılı olduğunu ifade etti.

Şeyh Temim, Katar ekonomisinin dış sarsıntılara karşı güçlendiğini, kendi kendine olan yeterliliğinin arttığını kaydetti.

Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilere de değinen Şeyh Temim "Körfez ilişkilerinin gerilemesi, bölge sorunlarını çözme gücümüzü zayıflatıyor. Ülkelerimizin güvenlik ve istikrarı, egemenliklerine dokunularak sağlanamaz." diye konuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar'ın ihracatı komşu ülkelerin kara, hava ve deniz yollarını kapatması nedeniyle ablukanın ilk haftalarında olumsuz bir seyir izlemişti. 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:18
  1. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  2. Katar
  3. Katar'a uygulanan ablukalar
  4. Suudi Arabistan
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
  6. Bahreyn
  7. Mısır
  8. açıklama

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