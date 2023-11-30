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Gündem Katar Dışişleri Bakanı Almanya Cumhurbaşkanını merdivende bekletti
Gündem

Katar Dışişleri Bakanı Almanya Cumhurbaşkanını merdivende bekletti

Yeniakit Publisher
2023-11-30 09:17:00 -

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar Dışişleri Bakanı Sultan Al-Muraichi kendisini karşılamaya gelene kadar yaklaşık yarım saat boyunca uçağının merdivenlerinde beklemek zorunda kaldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Steinmeier, dün başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ile Filistin toprakları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleler ile gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri, görüşmede, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının, sivillerin korunmasının, insani yardımların Gazze Şeridi sakinlerine ulaştırılmasının, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre iki devletli çözümler bulunmasının önemini vurguladı.

Ülke liderleri görüşmede ayrıca ikili işbirliği ile bunu çeşitli alanlarında güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını da tartıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in İsrail ve Umman ziyaretinin ardından Katar'a geldiği belirtildi.
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Katar ziyareti protokol açısından pek iyi başlamadı.

Steinmeier, Katar Dışişleri Bakanı Sultan Al-Muraichi kendisini karşılamaya gelene kadar yaklaşık yarım saat boyunca uçağının merdivenlerinde beklemek zorunda kaldı.

Alman basınına yansıyan olayda, Alman hükümetinin İsrail’e destek verdiği hatırlatıldı ve yaşanan durumun buna karşılık bir tepki olduğu belirtildi.

O anlar kameralara böyle yansıdı:

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Yorumlar

Hayro

Gurur ve kibir abidesi Almanlar: Görün artık dünya değişti . Siz bir hiçsiniz. Dünyada olmasanız da olur!

Fikret Türk

Helal olsun kardeşim e bu gevurlar bundan anlar
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