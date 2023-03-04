Katar basını Meral Akşener'in kararını böyle duyurdu: Daha da zorlaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılma kararı, uluslararası medya kuruluşlarında büyük ses getirdi. Haberlerde muhalefetin seçim öncesinde bölündüğüne vurgu yapılırken “Türkiye'de muhalefet, Erdoğan'la savaşacak aday konusunda ikiye bölündü” denildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamayla 6'lı masadan ayrılması dünya genelinde geniş yankı buldu. ABD merkezli Politico dergisi Millet İttifakı'nı sarsan kararı, “Türkiye'de muhalefet, Erdoğan'la savaşacak aday konusunda ikiye bölündü” manşetiyle duyurdu. Haberde Akşener’in 6’lı masanın “millet iradesini temsil etme yeteneğini kaybettiği” yönündeki ifadelerine yer verildi. Muhalefetin önümüzdeki günlerde krizin üstesinden gelememesi durumunda söz konusu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “lehine” olacağı belirtildi. Ayrıca 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimin, dünyanın “stratejik açıdan yılın en önemli seçimlerinden biri olacağı” değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca, “Cuma gün yaşanan bölünme, koalisyonda şok dalgalarına yol açtı” denildi.

“Muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabilir"

Katar merkezli Aljazeera kanalı ise haberi internet sitesinden “Akşener cumhurbaşkanı adayını reddedince Türkiye muhalefeti ikiye bölündü” başlığıyla servis etti. Haberde, "Akşener'in hamlesi muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabilir" görüşüne yer verildi.