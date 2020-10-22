Katar barışın önündeki en büyük engeli açıkladı

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Emirlik Divanı'ndaki merkezde toplanan Katarlı bakanlar toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail yerleşimlerinin durdurulması için acil ve kararlı bir uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Toplantıda, Batı Şeria'daki yerleşimlerin, iki devletli çözümü tehdit ettiği, uluslararası kararlar temeline dayanan barışçıl çalışmaların yeniden başlaması ve Arap barış girişimi önünde engel teşkil ettiği vurgulandı.

Körfez medyası da son günlerde Katar'ın da İsrail ile normalleşeceğini iddia etmişti.