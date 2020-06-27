Katar acı haberi duyurdu
Katar'da ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 946 oldu.
Katar Sağlık Bakanlığı, Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüste (Covid-19) son bilançoyu açıkladı.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs sebebiyle son 24 satte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 946 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.
Toplam can kaybı 109 oldu
Ülkedeki toplam can kaybının 109'a, vaka sayısının 92 bin 784'e çıktığı kaydedilen açıklamada, şifa bulan hasta sayısının ise 76 bin 72'ye ulaştığı kaydedildi.