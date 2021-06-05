Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki farklar nelerdir?

Daire sahipleri ya da daire satın almak isteyenlerin karşılarına sık sık kat irtifakı ve kat mülkiyeti ifadeleri çıkıyor. Pek çok kişi söz konusu bu iki belgenin ne anlama geldiğini, aralarındaki farkın ne ifade ettiğini araştırıyor. Peki, kat irtifakı kat mülkiyeti ne ifade ediyor?

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kat irtifakı da kat mülkiyeti de mülkiyet hakkını ifade eder. Ancak bu iki belge mülkiyeti gösterse de farklı yönleri vardır. Bu iki belge de tapudur. Kat irtifakında tapu cinsi arsa olarak belirtilir ve sahip olacağınız gayrimenkul doğrultusunda arsa üzerinden belirli bir alan, pay olarak size verilir. Kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi bina olarak güncellenir.

Kat irtifakı, bir projenin onaylandığı anlamına gelir; kat mülkiyeti ise sahip olduğunuz daire ya da dükkânın projeye uygun bir şekilde inşa edildiğini belirtilir. Dolayısıyla kat mülkiyetinin olmaması, güvenlik konusunda sorun teşkil edebilecek durumlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelir.

Bankalar kat irtifakı olan bir daire için konut kredisi vermek istemezler. Kat mülkiyeti tapusu bulunan ve yaş, güvenlik gibi belirli unsurlarda başarı sağlayan dairelere için ise konut kredisi verilebilir. Fakat projesi başlamış, henüz iskanı alınmamış bir daire almak istiyorsanız bu durumda güvenilir bir inşaat firmasından daire almak ve bir uzman görüşüne başvurmak yararlı olacaktır.