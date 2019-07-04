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Kastamonuspor’a yardım etmeyen iş insanlarına Kastamonu’dan tepki

Kastamonuspor’a yardım etmeyen iş insanlarını eleştiren MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İstanbul’daki sanayici ve iş insanlarına seslenerek, “Kastamonu’yu mezar yeri olarak görmeyi bırakın” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
Kastamonuspor’a yardım etmeyen iş insanlarına Kastamonu’dan tepki

Kastamonuspor’a yardım etmeyen iş insanlarını eleştiren MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İstanbul’daki sanayici ve iş insanlarına seslenerek, “Kastamonu’yu mezar yeri olarak görmeyi bırakın” dedi.



MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuları değerlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda Kastamonuspor’a destek veren büyük firmaların bu yıl destek vermeme kararı aldığını iddia eden Yüksel Aydın, “Kastamonuspor’a dün yardım eden, finansör olan ya da forma reklamı verenler belli. Kastamonu’muzun büyük işletmeleri. Buradan onlara sesleniyorum. ‘Bu sene yardım etmiyoruz’ diyorlarmış. Önceki yıllarda bu yardımı niye yapıyordunuz? Ne adına yapıyordunuz? Bugün ne oldu da bu yardımı yapmama kararı aldınız? Şehrimizin büyük firmaları Kastamonuspor’a eksiksiz her yıl yardım yapıyor. Geçmiş dönemdeki yardımlarınıza da teşekkür ederiz. Bu dönem niye yapmıyorsunuz? Dün ne vardı da yaptınız? Bu dönem ne varda yapmıyorsunuz? Kastamonuspor ortak değerimiz. Oranın yükselişi Kastamonu için olacak. Onlara da rica ediyorum. Yapmayacaklarsa niye vermediklerini açıklasınlar. Desteklerini sürdürmelerini istiyoruz. Kastamonuspor markası önemli bir marka” dedi.



Kastmaonuspor’a sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Yüksel Aydın, “Bizim ortak değerlerimize hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Kastamonuspor ile ilgili geçmişte söyleyeceklerimizi söyledik. Şimdi yeni bir yapı oluştu. Kastamonuspor yaşayacak, yaşamalı. Spor sadece futboldan ibaret değil ya da orayı paravan olarak kullanıp, farklı şeyler yapılacağı yerler değil. Spor gençlerimiz için çok önemli. Kastamonuspor’da iyi bir yerde” diye konuştu.


Kastamonu’nun çok güçlü iş adamlarının olduğunu vurgulayan Yüksel Aydın, şöyle konuştu: “İstanbul’da o kadar güçlü iş adamlarımız var ki, Türk ekonomisine ciddi katkılar yapan, üreten iş adamlarımız var. Kastamonu’da göremiyoruz bu iş adamlarımızı. Kastamonu’ya yatırım anlamında göremiyoruz. En basiti ortak değerimiz Kastamonuspor’a destekte göremiyoruz. Yapmak zorunda değiller ama Kastamonulu sanayici ve iş adamları Kastamonu markasını siz taşıyorsunuz, burada sizin memleketiniz. Burada doğup, burada yetişmişsiniz, iş adamı olmuşsunuz, Kastamonulusunuz. Çoğunuzun da bizimde olacağımız gibi cenazeleri köyümüzde, kentimizde olacak. Burayı sadece mezarlarınızın olacağı yerler gibi görmeyin. Kastamonulu iş adamlarına hem içerideki hem dışarıdaki; hem Kastamonuspor noktasında, hem yatırım noktasında, hem turizm ile yapılacak sıçrama noktasında bir dönüp, Kastamonu’ya bakın. Bir şey kaybetmezsiniz. Burası sizin memleketiniz. Burada bir eseriniz olsun. Ne olur ki?”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
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