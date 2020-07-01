Kastamonulular İdlib'de 6 briket ev yaptıracak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesindeki muhtarlar ile bir iş insanı, İdlib'de 6 briket ev yaptırma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına, Kastamonu'da iş insanı Davut Ertürk 1, muhtarlar ise 5 evle destek verdi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada, İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına işaret etti.

Muhtarların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük çaba gösterdiklerini anlatan Açıkgöz, "Vefalı muhtarlarımız aralarında 30 bin lira toplayarak İdlib'de 5 briket ev yapımı için katkıda bulundu. Evsiz kalmış insanlara ev yapımı konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Açıkgöz, salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerine 1000 gıda kolisi desteği yapan Ertürk'e, briket ev desteği dolayısıyla da teşekkür etti.