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Aktüel Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Aktüel

Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Can kaybı olmadan, ormanlarımıza da fazla zarar vermeden en az zararla söndürmek için seferber olmuş durumdayız"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 01:31:21 -
Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personeli ile müdahale ediliyor. UMKE, AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 112 Acil Servis ekipleri de bölgede bekletiliyor.

Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, yangının başladığı noktadan güneye doğru ilerlerken rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber başladığı noktaya doğru tekrar yöneldiğini belirtti.

Öncelikli olarak yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Karacabey, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can kaybının önüne geçebilmek maksadıyla yerleşim yerlerine öncelikle müdahale ediyorlar. Yangının etrafına konuşlanmaya çalışıyorlar. Gelen ekiplerimizi de bu şekilde yönlendiriyoruz. Can kaybı olmadan, ormanlarımıza da fazla zarar vermeden en az zararla söndürmek için seferber olmuş durumdayız." dedi.

Yangında bir mahalledeki bazı evlerin zarar gördüğünü ifade eden Karacabey şunları söyledi:

"Hava araçlarının gece çalışması mümkün olmadığı için şu an kara ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter sayımızı artıracağız. Hava araçlarıyla da sabahleyin etkin bir şekilde devam edeceğiz. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde açık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz."

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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