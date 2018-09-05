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Kastamonu'daki FETÖ davasında karar çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında 19 sanığın yargılandığı davada 19 sanığa 3 yıldan 12 yıla kadar ceza verildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:33
Kastamonu'daki FETÖ davasında karar çıktı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında iş adamları ile örgüte yakınlığı ile bilinen şirket çalışanlarının bulunduğu 9'u tutuklu 19 sanığa 3 yıldan 12 yıla kadar ceza verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propagandası yapma, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan Celal Civcioğlu, Abdullah Ersen Çetin, Ali Koca, Alkan Ayakatik, Hamza Öztürk, Hasan Kavlak, Mahir Yılmaz Tanyel, Ömer Faruk Yücehalil, Evren Saatli ile tutuksuz sanıklar Erdoğan Atalay, Hasan Kuru, Murat Yalçın, Mehmet Dündar Tosyalıoğlu ve Safiye Civcioğlu ile avukatları katıldı.

Celal Civcioğlu, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

Bildiklerini anlattığını ifade eden Civcioğlu, "Benim bu örgütle ilişkim cemaat olarak değerlendirildiği dönemde oldu. 17-25 Aralık'tan sonra bağımı tamamen kopardım, ne yardımda bulundum ne de herhangi bir etkinliklerine katıldım." dedi.

Hamza Öztürk ise yapının içerisine dini cemaat olarak düşünerek girdiğini belirterek, "Gerçek yüzlerini gördüğüm anda ayrıldım." diye konuştu.

Ali Koca da ByLock kullandığı iddialarını reddederek, dosyasının ayrılmasını talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Celal Civcioğlu'na 5 yıl 7 ay 15 gün, Hamza Öztürk'e 9 yıl, Mahir Yılmaz Tanyel'e 10 yıl 6 ay, Ömer Faruk Yücehalil'e 9 yıl, Evren Saatli'ye 7 yıl 6 ay, Safiye Civcioğlu'na 3 yıl 1 ay 15 gün, Hasan Kuru'ya 7 yıl 6 ay, Mehmet Dündar Tosyalıoğlu'na 7 yıl 6 ay, Murat Yalçın'a 4 yıl 6 ay, Erdoğan Atalay'a 7 yıl 6 ay, Abdullah Ersen Çetin'e 6 yıl 6 ay 22 gün, Alkan Ayakatik'e 9 yıl ve Hasan Kavlak'a 12 yıl hapis cezası verdi.

Ali Koca ile firari durumdaki Ali Gürüz, Fatih Tüysüz, İbrahim Köse, Ali Demirel ve Sezai Eski'nin davaları ayrıldı.

Murat Yalçın, Abdullah Ersan Çetin ve Celal Civcioğlu etkin pişmanlıktan yararlanırken, Civcioğlu, kararla birlikte tahliye edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:33
  1. 19 sanık
  2. FETÖ/PDY
  3. Kastamonu
  4. yargılama
  5. Anadolu Ajansı

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