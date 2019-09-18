Kastamonu'da zıpkınlı avcılara para cezası
Kastamonu'nun Abana ilçesinde, zıpkınla gece dalışı yapan 3 kişiye 4 bin 905 lira idari para cezası verildi.18 Eylül 2019 Çarşamba 14:37
Çatalzeytin yolundaki Yeşilyuva köyü sahilinde gün batımından sonra zıpkınlaavcılık yapıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik İnebolu Bot Komutanlığı ekibi bölgede çalışma başlattı.
Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 3 kişi dalış ekipmanlarıyla yakalandı.
Gün batımından sonra zıpkınla yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişilere toplam 4 bin 905 lira idari para cezası kesildi.
YORUM YAZ