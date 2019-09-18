Kastamonu'da zıpkınlı avcılara para cezası Kastamonu'nun Abana ilçesinde, zıpkınla gece dalışı yapan 3 kişiye 4 bin 905 lira idari para cezası verildi.

Çatalzeytin yolundaki Yeşilyuva köyü sahilinde gün batımından sonra zıpkınlaavcılık yapıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik İnebolu Bot Komutanlığı ekibi bölgede çalışma başlattı. Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 3 kişi dalış ekipmanlarıyla yakalandı. Gün batımından sonra zıpkınla yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişilere toplam 4 bin 905 lira idari para cezası kesildi.

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