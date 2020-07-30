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Kastamonu'da yuvasından düşen leylek yavrusu korumaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:19:13 -
Kastamonu'da yuvasından düşen leylek yavrusu korumaya alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İstanbul'dan Hanönü'nün Vakıf Mahallesi'ne gelen Yaşar Çapar, elektrik direğinde bulunan leylek yuvasından bir yavrunun düştüğünü fark etti.

Çapar, ayağına ip dolanmış, ağır yaralı leylek yavrusunu aracıyla evine götürdü.

Leyleği mahalle sakinleriyle besleyen Çapar, daha sonra kuşu, tedavisinin yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, AA muhabirine, yaralı bulunan leyleği ilk bakımını yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi.


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