Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 42 SY 617 plakalı yolcu otobüsü, Kurubenzinlik mevkisinde devrildi.
Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.