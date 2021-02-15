Yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliklere döndü. Kastamonu'da okulların yüz yüze eğitime başlaması beklenirken bugün kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Peki, yarın 16 Şubat Salı günü okullar tatil olacak mı?

Kastamonu'da yarın 16 Şubat Salı okullar tatil mi?

15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.

25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve yüz yüze eğitimin ilk aşamasına geçilecekti.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.