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Aktüel Kastamonu'da yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Kastamonu'da yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:13:14 -
Kastamonu'da yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar kullanılamaz hale geldi, bir evde hasar oluştu.

Akçakese köyü Boyalı Mahallesi'nde Kadir Güler'e ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Hüseyin Güler ve Süheyla Erkek'in evlerine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahaleyle söndürülen yangında, Kadir Güler ve Süheyla Erkek'e ait evler ile 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar kullanılamaz hale geldi. Hüseyin Güler'e ait evin çatısında da hasar oluştu.


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