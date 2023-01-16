Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Şehir merkezindeki bir ikamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.