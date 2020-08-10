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Aktüel

Kastamonu'da Türk Kızılay'dan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:20:30 -
Kastamonu'da Türk Kızılay'dan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Türk Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü 400 kişiye gıda kolisi dağıtıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine, Kızılay olarak zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Şube olarak Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Güzel, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen 400 gıda kolisinin 100 adedinin dağıtımını Kurban Bayramı'nda, diğerlerini de bayramın ardından tamamladıklarını belirtti.

"Bu süreçte 65 yaş üstü, evinden çıkamayan, hasta vatandaşlarımız ile işini kaybeden vatandaşlarımıza yönelik gıda kolisi dağıtımında bulunduk. Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yönelik de çalışmalar yaptık." diyen Güzel, özellikle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara yönelik gıda kolisi dağıtımlarına devam edeceklerini kaydetti.


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